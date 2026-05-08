В Госдуме оценили вероятность удара по Киеву за нарушение перемирия

Россия не станет наносить массированный удар по Киеву из-за ночной атаки ВСУ, приведшей к коллапсу в 13 аэропортах страны. Такой сценарий возможен лишь в одном случае – если Украина предпримет попытку сорвать День Победы, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Комментируя атаку ВСУ, которая привела к временной приостановке работы 13 аэропортов вследствие удара по зданию филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, Соболев подчеркнул, что Украина принципиально отказывается соблюдать договоренности по перемирию. Киев стремится создать хаос, подтверждая правило о невозможности "договариваться с террористами", подчеркнул депутат.

Однако отвечать на эту атаку массированным ударом по Киеву Россия не будет – это возможно только при определенных условиях, подчеркнул парламентарий.

"Москва обещала удар по Киеву в ответ на массированный удар 9 мая по Москве, если вдруг Киев решится на такую атаку с целью сорвать наш великий праздник. Тогда мы нанесем массированный удар по центру Киева, – пояснил он. – Нужно понимать, что президент России поставил четкую задачу, речь идет о жестком ответе на атаку Москвы в период праздников. А нарушения перемирия под этот ответ не подходят".

Минобороны России обвинило ВСУ в нарушениях объявленного Москвой перемирия: по данным ведомства, вне зоны спецоперации за ночь перехвачены 390 беспилотников и 6 ракет "Нептун". В Ростовской области повреждено административное здание аэронавигации, из-за чего временно закрывали 13 аэропортов юга России, кроме того, на подлете к Москве сбили почти три десятка дронов.