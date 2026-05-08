Путин и Лукашенко провели встречу в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в Кремле.

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в пресс-службе российской администрации.

— Уважаемый Александр Григорьевич! Очень рад вас видеть в преддверии нашего общего, я считаю самого главного, праздника для наших народов – Дня Победы в Великой Отечественной войне, — приводят приветственную речь Путина в материале.

Президенты обсудили вопросы экономики и подготовку к празднованию Дня Победы. Путин сообщил, что в последнее время в российской экономике наблюдаются положительные тенденции, которые, как правило, сказываются и на партнерах по Евразийскому союзу, а также на отношениях с Белоруссией. Он подчеркнул, что объем торговли между странами достиг рекордного уровня, несмотря на трудности, создаваемые извне.

Также белорусский лидер вместе с другими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что Владимир Путин 9 мая проведет ряд важных встреч с главами государств и руководителями регионов, приглашенными на торжественные мероприятия в Москве.

Утром 8 мая президент России поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер подчеркнул, что в этот день воздается дань благодарности и уважения отцам и дедам, которые ценой неисчислимых жертв и лишений бились за Победу над нацистскими захватчиками.