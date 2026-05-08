Лавров обратился к Западу со словами «пощады не будет»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные силы пытаются руками Украины сорвать празднование Дня Победы в России. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, Москва не намерена проявлять пощаду к тем, кто стоит за подобными действиями.

«Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если [случится] то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия должна устранить любые угрозы своей национальной безопасности, исходящие с территории Украины.

«Мы должны устранить любые угрозы нашей безопасности с украинской территории», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие. Прекращение огня продлится с полуночи 8 мая до 10 мая. Связано оно с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.