Российская Федерация должна ликвидировать все источники опасности, которые исходят от Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обозначил эту задачу как приоритетную для обеспечения национальной безопасности государства.

«Мы должны устранить любые угрозы нашей безопасности с украинской территории», — обозначил позицию глава российского дипломатического ведомства во время выступления на церемонии возложения венков в здании МИД.

Официальная Москва продолжает настаивать на том, что попытки киевского режима дестабилизировать ситуацию, включая угрозы срыва празднования Дня Победы, не останутся без внимания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что подобные планы киевских властей, озвученные на международных площадках, не будут недооценены российским руководством.

В Министерстве обороны РФ отмечают, что на любые провокации, в том числе попытки атак с использованием беспилотников или артиллерии, будет дан соответствующий ответ. В ведомстве призвали иностранных дипломатов и гражданских лиц покинуть Киев, так как попытки реализовать преступные планы против России могут обернуться для украинской столицы массированными ответными ударами по центрам принятия решений.