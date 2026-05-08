«Уже не удивляют»: в Совфеде оценили «возможные удары» Киева 9 мая

Украина продолжит наносить удары по территории России и вполне способна устроить провокации в День Победы, несмотря на попытки установить перемирие. Об этом заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, атаки Вооруженных сил Украины во время объявленного перемирия «уже не удивляют».

«Что касается возможных ударов 9 мая, скажу, что от этого режима на Украине можно ждать чего угодно. Поэтому я думаю, что мы не будем неосторожны. Все же помнят заявление Минобороны. Я думаю, что при необходимости то, что мы объявили, а именно атаки на Киев, будет исполнено», — пояснил сенатор.

Ранее Владимир Зеленский заявил о режиме тишины с 6 мая, при этом он предупредил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по параду Победы в Москве. По решению президента Владимира Путина на 8-9 мая было объявлено перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Однако в Минобороны РФ отметили, что в случае попытки срыва Вооруженными силами Украины праздничных мероприятий, по Киеву будет нанесен ответный удар. А в МИД России на фоне угроз Зеленского призвали зарубежные страны «обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств».