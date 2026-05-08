«Уже не удивляют»: в Совфеде оценили «возможные удары» Киева 9 мая

Алиса Селезнёва

Украина продолжит наносить удары по территории России и вполне способна устроить провокации в День Победы, несмотря на попытки установить перемирие. Об этом заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

© РИА Новости

По его словам, атаки Вооруженных сил Украины во время объявленного перемирия «уже не удивляют».

«Что касается возможных ударов 9 мая, скажу, что от этого режима на Украине можно ждать чего угодно. Поэтому я думаю, что мы не будем неосторожны. Все же помнят заявление Минобороны. Я думаю, что при необходимости то, что мы объявили, а именно атаки на Киев, будет исполнено», — пояснил сенатор.

Ранее Владимир Зеленский заявил о режиме тишины с 6 мая, при этом он предупредил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по параду Победы в Москве. По решению президента Владимира Путина на 8-9 мая было объявлено перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Однако в Минобороны РФ отметили, что в случае попытки срыва Вооруженными силами Украины праздничных мероприятий, по Киеву будет нанесен ответный удар. А в МИД России на фоне угроз Зеленского призвали зарубежные страны «обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств».