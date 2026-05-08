Кремль отозвал аккредитации иностранных СМИ на парад Победы в Москве

Кремль отозвал аккредитации иностранных журналистов, ранее выданные для посещения парада Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel.

Авторы материала отмечают, что журналисты узнали об аннулировании по телефону. Помимо Spiegel, аккредитации отозвали у репортеров немецких изданий ARD и ZDF, британского телеканала Sky News, французского агентства Agence France-Presse, итальянской телекомпании Rai и японской NHK.

В разговоре с изданием неназванный представитель Кремля сообщил, что данное решение приняли «в связи со сложившейся ситуацией». По данным Spiegel, это первый раз, когда зарубежные СМИ получили аккредитацию от Кремля на парад Победы, а потом ее отозвали.

— Допуск разрешен только российским СМИ, — цитирует статью немецкого журнала «Коммерсантъ».

До этого Министерство обороны России сообщило, что воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой не будут участвовать в параде 9 мая в Москве. В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дополнительные меры по обеспечению безопасности президента России Владимира Путина принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад Победы в Москве.