Стали известны детали визита Лукашенко в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Москве примет участие в торжествах в честь годовщины Победы и встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

В Москву глава Белоруссии приедет по приглашению президента России.

«Он примет участие в торжествах по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центром мероприятий станет Красная площадь, где пройдет Парад Победы и церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата», - говорится в сообщении.

Также запланирована встреча глав России и Белоруссии, в ходе которой будет обсуждаться ряд тем, в том числе сотрудничество между двумя странами, а также международные вопросы и обстановка в регионе.

После того, как Александр Лукашенко вернется в Минск, он намерен принять участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут уже там.

Ранее на саммите ЕС в Ереване Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по параду Победы в Москве. В свою очередь в Минобороны РФ предупредили, что Россия ответит массированным ударом на попытки сорвать празднование Дня Победы.