Посол анонсировал эффект от беседы Путина и Трампа

Посол России в США Александр Дарчиев выразил уверенность, что недавний разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа положительно скажется на налаживании двусторонних отношений.

Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что да. Я уверен, что да», — сказал глава дипмиссии, отметив, что состоялся также разговор министров, которые договорились продолжать контакты и будут созваниваться.

Дарчиев подчеркнул, что главное — это позитивный настрой, который контрастирует с ситуацией при предыдущей администрации США.

«Связи восстанавливаются. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но понимание есть. Самое главное — есть отличная личная химия между главами государств», — заключил посол.

9 мая 2025 года в столице США, Вашингтоне, впервые за шесть лет прошла акция «Бессмертный полк».