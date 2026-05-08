«Маски сняты»: Дмитриев оценил признание США о «вмешательстве» РФ в выборы

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление Вашингтона о том, что созданием мифа о "вмешательстве" России в выборы в 2016 году руководил лично президент Барак Обама. Своим мнением Дмитриев поделился в соцсети X.

"Маски сняты. Директор Национальной разведки США официально подтвердил, что президент Обама организовал российскую мистификацию как против президента Трампа, так и против России", — подчеркнул он.

Накануне на официальной странице аппарата директора Нацразведки США в соцсетях появилась запись о том, что Обама "руководил созданием небылицы о России" - речь шла о сфабрикованных данных о якобы вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Ведомство раскритиковало слова Обамы, сказанные в адрес нынешнего президента Дональда Трампа, о том, что система правосудия не должна быть "политизированной" и "сводить счеты с противником".