Фицо возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вечером 8 мая возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы. Об этом сообщают "Известия".

Фицо прибыл в Москву в пятницу. Ранее он сообщал, что, как и в прошлом году, не пойдет на Парад Победы, но планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

СМИ также писали, что Фицо передаст Путину послание от Владимира Зеленского.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин ранее говорил, что Фицо может довести до Путина позицию Киева о готовности к переговорам на высшем уровне.