МИД России раскрыл свою позицию по Армении

Европейский союз (ЕС) готовится к вмешательству в выборы в Армении, которые состоятся 7 июня, по молдавскому сценарию. Об этом сообщили в МИД России, передает РИА Новости.

«Для этого Евросоюз задействует как под копирку механизмы и технологии, отработанные во время прошлых избирательных кампаний в Молдавии», — отмечается в заявлении.

В частности, в ведомстве указали, что о вмешательстве Брюсселя свидетельствует партнерская программа с Ереваном «по борьбе с гибридными угрозами». В МИД также подчеркнули, что заигрывания с Западом могут закончиться негативными последствиями для Армении, которую Россия хотела бы видеть сильной и независимой державой.

Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Николай Силаев рассказал в беседе с «Лентой.ру», что премьер-министр Армении Никол Пашинян может воспользоваться помощью Евросоюза, чтобы победить на грядущих парламентских выборах. По его словам, Брюссель помогает зачищать оппозиционное поле в интернете, а также Ереван ограничил возможности проголосовать живущим в России гражданам Армении.