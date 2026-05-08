США изменили отношение к Дню Победы — заявил посол России

Администрация президента США Дональда Трампа резко изменила отношение к празднованию Дня Победы, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. Об этом он сказал на приеме в российском посольстве по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Дарчиева, за последние два года в центре американской столицы проходила акция «Бессмертный полк». Дипломат отметил, что представители нынешней администрации США стали иначе относиться к памятной дате.

Посол сообщил, что на торжественный прием пришли должностные лица американской администрации. Среди гостей были представители Белого дома и Госдепартамента.

Дарчиев также напомнил о телефонном разговоре президентов России и США. По его словам, в ходе беседы лидеры отметили значение российско-американского братства по оружию.

Мероприятие прошло в посольстве России в Вашингтоне. На прием пригласили представителей иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в США, российских соотечественников, американских экспертов и общественных деятелей.

Среди гостей также были советские и американские ветераны. В ходе приема перед собравшимися выступили музыканты. Они исполнили песни военных лет. В программе участвовали и ученики школы при российском дипломатическом представительстве.

Кроме того, в посольстве открыли фотовыставку, посвященную Дню памяти жертв геноцида советского народа. Экспозиция была связана с преступлениями нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.