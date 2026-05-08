Стал известен ответ России на захват Арктики блоком НАТО

Москва примет все необходимые меры, включая военно-политические, для защиты свободы судоходства в Арктике. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, комментируя планы Запада по наращиванию военной инфраструктуры.

В беседе с «Известиями» дипломат подчеркнул, что канадское или чье-либо еще «бряцание саблями» Федерацию не страшит. Однако, по его словам, милитаризация региона подтачивает сложившийся там баланс стабильности.

Поводом стали действия НАТО. Оттава намерена вложить 25 миллиардов долларов в модернизацию арктических баз, а Британия анонсировала создание военно-морского альянса Северной Европы для подготовки к конфликту с РФ к 2029 году.

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Володин считает, что судоходству Москвы больше угрожают европейские члены блока — Канада вряд ли станет действовать в одиночку.

В свою очередь младший научный сотрудник МГИМО Никита Липунов напомнил, что в Арктике сосредоточены силы Северного флота и стратегического ядерного сдерживания. Прямая атака на гражданские суда маловероятна из-за риска колоссальной эскалации.