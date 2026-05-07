Москва обвинила Ереван в предоставлении «трибуны» Зеленскому

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин провел встречу с послом Армении в Москве Гургеном Арсеняном. Российская сторона заявила о недопустимости предоставления Ереваном «трибуны» Владимиру Зеленскому для озвучивания угроз в адрес России, пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В начале мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Украинский лидер выступил на мероприятии с речью, заявил, что украинские дроны могут нанести удар по параду Победы 9 мая в Москве.

Зеленский поблагодарил европейцев за двадцатый пакет рестрикций против России и призвал усилить санкционное давление. Он добавил, что введение новых ограничительных мер показывает силу западного мира в целом.

Галузин подчеркнул в ходе беседы с послом, что Москва испытывает в связи с инцидентом справедливое негодование.

По его словам, российская сторона считает отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитёра несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений.

В МИД отметили, что Арсенян пообещал доложить в Ереван о сделанном российской стороной представлении.

Ранее сообщалось, что отношения России и Армении значительно ухудшились после прихода к власти в республике премьер-министра Никола Пашиняна.

Посла Армении вызвали в МИД России

По мнению аналитиков, это связано с тем, что глава кабмина пытается «усидеть на нескольких стульях», стремится получить максимальную выгоду от России, США, ЕС, но не выполняет обязательства и договоренности, позволяет себе резкие высказывания в адрес Москвы.