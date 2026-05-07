Страны ЕС начали подготовку к переговорам с Россией

Лидеры Евросоюза готовятся к возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным, потому что разочаровываются в посреднических усилиях США.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на председателя Евросовета Антониу Кошту.

«Я веду переговоры с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и выявить, что нам необходимо эффективно обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент», — сказал глава Евросовета во Флоренции.

По его словам, у ЕС есть «потенциал» для диалога с Кремлем, и украинский лидер Владимир Зеленский якобы поддерживает идею такого диалога — и на кипрском саммите в прошлом месяце даже сам призывал европейских союзников «быть готовыми внести позитивный вклад в переговоры».

При этом Кошта подчеркнул, что Брюссель намерен «избегать вмешательства» в переговорный процесс, ранее инициированный Вашингтоном.

Он также признал, что из Москвы не поступало сигналов о готовности Путина сесть за стол переговоров с представителями Евросоюза.

Кошта призвал Европу не следовать за Трампом

По словам Кошты, требуется более тесная координация для появления «лидера, который мог бы вести переговоры с Россией от имени всех европейцев». FT напоминает, что некоторые европейские политики, включая бельгийского премьера Барта де Вевера, поднимали вопрос о налаживании канала для переговоров с Кремлем, но среди 27 стран ЕС пока нет консенсуса по поводу кандидатуры представителя, сроков и предложений.

