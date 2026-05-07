Посла Армении вызвали в МИД России

Посла Армении в Москве Гургена Арсеняна вызвали в четверг, 7 мая, в Министерство иностранных дел России.

Такая информация приводится в сообщении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что послу Армении было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в республике «трибуны» Владимиру Зеленскому для озвучивания им террористических угроз в адрес России.

«Подчёркнуто, что в Москве испытывают в этой связи справедливое негодование...» — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дешёвым шоу беседу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Зеленским на английском языке.