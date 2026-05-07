Посла Армении вызвали в МИД России

Посла Армении вызвали в четверг в МИД России
Посла Армении в Москве Гургена Арсеняна вызвали в четверг, 7 мая, в Министерство иностранных дел России.
Такая информация приводится в сообщении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что послу Армении было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в республике «трибуны» Владимиру Зеленскому для озвучивания им террористических угроз в адрес России.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дешёвым шоу беседу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Зеленским на английском языке.