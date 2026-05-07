Посольство России в Берлине: недостатка в приглашениях ко Дню Победы нет

Приглашения от немецких общественных и политических деятелей, приуроченные ко Дню Победы, продолжают поступать в посольство России в Берлине.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе диппредставительства. Там отметили, что посольство не испытывает недостатка в таких приглашениях.

«Представители посольства и генконсульства России в Бонне с благодарностью принимают такие приглашения и участвуют в соответствующих мероприятиях», — отмечается в сообщении.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что иностранных военных атташе пригласили на парад 9 Мая в Москве.