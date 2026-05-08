В России ответили на слова Зеленского об активизации дипломатического процесса

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал президента Украины Владимира Зеленского быть менее разнузданным в публичной сфере. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на заявление украинского лидера о необходимости активировать дипломатический процесс.

«Это серьезная тема. Но при рассуждениях о переговорах надо вести себя прилично, господа с Банковой, и не делать идиотских заявлений, которые ставят ситуацию на попа», — прокомментировал Карасин.

Сенатор добавил, что гуманитарный контакты сторон продолжаются. Он отметил, что, по словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, переговоры проходят практически ежедневно.

«Поэтому не все, что не становится достоянием гласности, на самом деле не происходит. Контакты продолжаются на различных уровнях. Их, конечно, немного. Но надо просто призвать Зеленского и его команду быть менее разнузданным в публичной сфере. Потому что некоторые заявления ставят в тупик даже привыкших к обострениям политиков, дипломатов, военных. Они просто немножко потеряли контроль над собой в этих многочисленных встречах. Их понесло», — заключил он.

Ранее Зеленский поставил перед секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустемом Умеровым задачу по активизации дипломатического процесса на переговорах с представителями Вашингтона. По его словам, украинская и американская стороны находятся на постоянной связи. Он добавил, что Киев также знает о соответствующих переговорах между Москвой и Вашингтоном.