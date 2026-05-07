$75.2288.06

Ушаков: стороны переговоров по Украине понимают, какие шаги нужно сделать

Газета.Ruиещё 1

Все участники трехстороннего формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине сейчас ясно представляют, каким должен стать следующий ключевой шаг.

Ушаков: стороны переговоров по Украине понимают, какие шаги нужно сделать
© Global Look Press

Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроется перспектива для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования этой проблемы», — заявил Ушаков.

Он также заверил, что для убеждения украинской команды в необходимости данного действия были задействованы все доступные возможности и предприняты максимальные усилия. При этом, как подчеркнул он, решающим фактором остается позиция политического руководства Украины.

Касаясь формата трехсторонних переговоров, помощник президента напомнил, что после встречи в Женеве в феврале контактов в этом формате не проводилось. Он указал на занятость американских представителей другими важными задачами.