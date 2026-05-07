Ушаков: стороны переговоров по Украине понимают, какие шаги нужно сделать

Все участники трехстороннего формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине сейчас ясно представляют, каким должен стать следующий ключевой шаг.

Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроется перспектива для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования этой проблемы», — заявил Ушаков.

Он также заверил, что для убеждения украинской команды в необходимости данного действия были задействованы все доступные возможности и предприняты максимальные усилия. При этом, как подчеркнул он, решающим фактором остается позиция политического руководства Украины.

Касаясь формата трехсторонних переговоров, помощник президента напомнил, что после встречи в Женеве в феврале контактов в этом формате не проводилось. Он указал на занятость американских представителей другими важными задачами.