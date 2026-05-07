В Кремле назвали иностранных лидеров, прибывающих в Москву на празднование 9 мая
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что на торжественных мероприятиях по случаю 9 мая, будут присутствовать президенты Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии, Лаоса, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и глава правительства Словакии Роберт Фицо.
Он уточнил, что в этом году «специально на празднование иностранных гостей не приглашали».
Из лидеров стран СНГ такое желание изъявил только президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Отвечая на вопрос «МК», помощник главы государства, уточнил, что договорённость была достигнута в ходе последнего телефонного разговора Лукашенко и Путина, когда лидеры России и Белопуссии решили вместе отметить общий праздник. Также 8 мая они проведут дружескую встречу, на которой обсудят перспективы развития двусторонних отношений и другие вопросы.
Поскольку официальные приглашения не рассылались, президенты других постсоветских государств не должны были объяснять Кремлю причины, по которым они решили в этом году не ехать в Москву. (Премьер Армении Никол Пашинян тем не менее сообщил, что его отсутствие связано с началом избирательной кампании).
«Парад состоится: пройдут пешие колонны, пролетят группы высшего пилотажа , будет выступление президента. Все, как обычно, кроме демонстрации военной техники», - рассказал о запланированных мероприятиях Ушаков.
Он сообщил, что Роберт Фицо примет участие в возложении венков к могиле Неизвестного солдата, которое состоится после парада, а также проведёт переговоры с Владимиром Путиным в Кремле.
Кроме Фицо, у президента, по его словам, 9 мая запланированы встречи с султаном Ибрагимом, президентом Лаоса, руководством Республики Сербской, а также лидерами Абхазии и Южной Осетии.
«Султан Ибрагим попросил провести встречу в формате тет-а-тет», - уточнил Ушаков, отметив, что эта просьба будет выполнена.