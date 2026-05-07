В Кремле назвали иностранных лидеров, прибывающих в Москву на празднование 9 мая

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что на торжественных мероприятиях по случаю 9 мая, будут присутствовать президенты Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии, Лаоса, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и глава правительства Словакии Роберт Фицо.

Он уточнил, что в этом году «специально на празднование иностранных гостей не приглашали».

«Но некоторые изъявили желание посетить Москву и поучаствовать вместе с нашим руководством в мероприятиях 9 мая», - сказал Ушаков.

Из лидеров стран СНГ такое желание изъявил только президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос «МК», помощник главы государства, уточнил, что договорённость была достигнута в ходе последнего телефонного разговора Лукашенко и Путина, когда лидеры России и Белопуссии решили вместе отметить общий праздник. Также 8 мая они проведут дружескую встречу, на которой обсудят перспективы развития двусторонних отношений и другие вопросы.

День Победы в Москве пообещал посетить еще один иностранный лидер

Поскольку официальные приглашения не рассылались, президенты других постсоветских государств не должны были объяснять Кремлю причины, по которым они решили в этом году не ехать в Москву. (Премьер Армении Никол Пашинян тем не менее сообщил, что его отсутствие связано с началом избирательной кампании).

«Парад состоится: пройдут пешие колонны, пролетят группы высшего пилотажа , будет выступление президента. Все, как обычно, кроме демонстрации военной техники», - рассказал о запланированных мероприятиях Ушаков.

Он сообщил, что Роберт Фицо примет участие в возложении венков к могиле Неизвестного солдата, которое состоится после парада, а также проведёт переговоры с Владимиром Путиным в Кремле.

Кроме Фицо, у президента, по его словам, 9 мая запланированы встречи с султаном Ибрагимом, президентом Лаоса, руководством Республики Сербской, а также лидерами Абхазии и Южной Осетии.