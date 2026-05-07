В Кремле готовятся к визиту Путина в Китай

Идет активная работа по подготовке визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Об этом заявил его помощник Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Мы к этому визиту ведем активную работу, готовимся серьезно. Контактируем, можно сказать, на повседневном уровне с китайскими партнерами», — сказал он.

Ушаков не стал называть точную дату визита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке поездки Путина в Китай еще 15 апреля, а потом подтвердил это сообщение, отметив, что КНР является «привилегированным стратегическим партнером» России. По его словам, в программу визита войдут переговоры российского лидера с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.

15 апреля председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал приветствия российскому лидеру Владимиру Путину.