Путин выступит на параде в честь Дня Победы 9 мая

Российский президент Владимир Путин выступит на военном параде на Красной площади по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Парад состоится... будет выступление президента... всё как обычно, кроме демонстрации военной техники», — сказал Ушаков на брифинге.

Ранее Минобороны России сообщало, что колонна военной техники не примет участие в параде в Москве в День Победы.

При этом в ходе авиачасти парада 9 мая над Красной площадью пролетят самолёты российских пилотажных авиагрупп.