Глава комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ЕС хочет нанести России «стратегическое поражение», чтобы получить доступ к российским ресурсам и технологиям. Об этом сенатор рассказал News.ru.

В феврале, выступая на коллегии ФСБ, президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России очень хотят нанести ей «стратегическое поражение», но «сами себя доведут до крайней черты». Он подчеркнул, что они «потом пожалеют».

«Евросоюз хочет нанести России стратегическое поражение: это доступ к нашим природным ресурсам, возможностям и технологиям», - заявил Джабаров.

Сенатор добавил, что, пытаясь добиться своей цели, ЕС «жертвует украинцами». По его мнению, когда у ВСУ закончатся солдаты, Брюссель попытается спровоцировать конфликт другой страны с Россией.