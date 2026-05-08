Путин посмертно наградил орденом Мужества спасавшего детей чиновника

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего при спасении детей замглавы администрации прифронтового Каменско-Днепровского округа Запорожской области Александра Резниченко.

Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью областному телеканалу «ЗаТВ».

«Первый заместитель главы Александр Резниченко недавно в Каменке-Днепровской погиб у нас, спасая детей. Я был у президента пару недель назад, у Владимира Владимировича, и подписал на него орден Мужества, к сожалению, посмертно. Человек достойно жил, погиб как герой», — подчеркнул политик.

7 апреля ВСУ атаковали школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Удар пришелся по школьной библиотеке. В результате пострадали семеро детей и трое взрослых. Впоследствии сообщалось, что обстрел села продолжался около пяти часов. Резниченко был ранен от прямого попадания дрона при эвакуации раненых детей, спасти его не удалось.