Захарова обвинила Армению в нарушении данного России обещания

Власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России. Как сообщает РБК, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что руководство Армении в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать шагов против России.

«Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний», — заявила она.

Напомним, что 5 мая в Ереване состоялся восьмой саммит Европейского политического сообщества. Там же прошел первый в истории саммит «Армения — ЕС». По его итогам армянские власти заключили ряд договоров с европейскими странами, в том числе с Великобританией о стратегическом сотрудничестве.