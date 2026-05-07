Песков рассказал о сроках объявленного РФ перемирия

Перемирие, объявленное Россией, будет действовать 8 и 9 мая. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами представитель Кремля прокомментировал сроки объявленного перемирия.

«Да, речь идет о 8 и 9 числе, о 8 и 9 мая», — заявил Песков.

Напомним, что 4 мая Минобороны РФ заявило, что по решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сообщалось, что если Киев предпримет атаку на парад, то РФ ответит ударом по центру Киева.

После этого Владимир Зеленский сообщил, что с полуночи 5 мая и до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины. Оно было сорвано ВСУ, которые атаковали российские регионы.