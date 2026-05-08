Российский посол заявил о вынашивании Германией плана нового «похода на Восток»

Посол России в Соединенных Штатах Америки (США) Александр Дарчиев во время выступления на приеме по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне заявил о том, что Германия вынашивает планы нового «похода на Восток» и воссоздания самой сильной европейской армии. Об этом пишет ТАСС.

Дарчиев также отметил, что Европа же в это время переписывает историю и замалчивает или же и вовсе объявляет несуществующим геноцид советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Германия жаждет реванша. Почему в Берлине не скрывают, что готовятся к нападению на Россию

«[Это] опасные планы, которым Россия, США и здравомыслящие силы нашей маленькой планеты, приверженные нормальным человеческим ценностям, должны противостоять вместе», — добавил Дарчиев.

Ранее российские парламентарии заявили о том, что Германия официально взяла курс на масштабный реванш после поражения во Второй мировой войне.