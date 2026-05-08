Посол России в Соединённых Штатах Александр Дарчиев призвал Вашингтон противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе.

С таким заявлением он выступил во время торжественного мероприятия в посольстве, посвящённого годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Опасные планы, которым Россия, США и здравомыслящие силы нашей маленькой планеты, приверженные нормальным человеческим ценностям, должны противостоять вместе», — цитирует его РИА Новости.

В конце апреля глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, представляя новую военную стратегию Германии, назвал целью Берлина сделать бундесвер «самой сильной армией в Европе».

Германия, в частности, намерена увеличить численность бундесвера до 460 тыс. человек, включая действующих военнослужащих и резервистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что у многих европейцев, вероятно, «бежит холодок по спине», когда они читают о новой военной стратегии Германии по созданию самой сильной армии в Европе.