Российский МИД неожиданно высказался о «режиме тишины» Зеленского

Владимир Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня в период с полуночи 6 мая, в объявленный им же «режим тишины». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга

Напомним, что Зеленский объявлял «режим тишины» с полуночи 6 мая. Той же ночью дроны ВСУ атаковали Джанкой — там погибли пять мирных жителей.

«Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар», — прокомментировала ситуацию Захарова.

Дипломат добавила, что Москва в очередной раз увидела, как Киев нарушает перемирия, которые сам объявляет.