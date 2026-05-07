«Людоед и головорез»: в Госдуме выступили с жестким обращением к Зеленскому

После срыва перемирия украинской стороной и ударов по мирным жителям Россию устроит только безоговорочная капитуляция властей Украины, или их физическое устранение. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Он назвал «отличной» идей решение Киева объявить о прекращении огня, и в тот же момент нанести ракетный удар по мирным жителям.

«Уверен, что клоун Зеленский был в восторге от этой своей придумки и почти наверняка находит ее очень забавной. Это много говорит о главе киевского режима. Он людоед и головорез, которому массовые убийства доставляют удовольствие», — заявил Журавлев.

Депутат добавил, что по этой причине договариваться с Украиной ни о чем нельзя, поскольку любые соглашения будут сразу нарушаться. Россию в такой ситуации устроит «только безоговорочная капитуляция» или физическое устранение руководства киевского режима.

Напомним, что Владимир Зеленский объявлял «режим тишины», который должен был вступить в силу в полночь 6 мая. После этого ВСУ атаковали российские регионы, в том числе Крым. В Джанкое в результате атаки погибли пять мирных жителей.