Дмитрий Медведев: Германия официально взяла курс на масштабный реванш

Курс Германии на проведение масштабного реванша после поражения в Великой Отечественной войне стал официальным — об этом свидетельствуют заявления официальных лиц ФРГ, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на ресурсах RT.

«Сегодня высшее политическое руководство ФРГ провозгласило Россию «основной угрозой безопасности и миру». В Берлине официально артикулирована задача нанесения России «стратегического поражения». Наиболее агрессивные русофобы, чьи предки со звериным ожесточением воевали на Восточном фронте во Вторую мировую, упоенно призывают «показать русским, каково это проиграть войну», — сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что в Германии уже происходит масштабная пропагандистская обработка общественного мнения, постоянно вбрасываются тезисы о фактически неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 году.

«В представленной минобороны Борисом Писториусом в парламенте 22 апреля 2026 года первой в истории страны военной стратегии Германии под названием «Ответственность за Европу» в качестве фундаментальной угрозы «основанному на правилах миропорядку» обозначена Российская Федерация. Москва, мол, стремится ослабить единство Альянса и нарушить прочность трансатлантических связей для расширения своего влияния. В этой связи попытки диалога должны пресекаться, а военное давление на Россию лишь возрастать. Иными словами курс на проведение масштабного реванша стал официальным», — отмечает зампред Совбеза России.

