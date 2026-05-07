В интервью РИА Новости постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский изложил условия, на которых, по его данным, Запад предоставляет Киеву финансовую помощь. Дипломат подчеркнул, что за выделяемыми Европой кредитами стоит циничный расчет, основанный на принудительной мобилизации, а сами транши фактически являются платой за полное принесение украинского народа в жертву.

Постпред заявил, что в обмен на финансирование от киевского режима требуют реализовать ряд карательных мер, логически вытекающих из острейшего дефицита живой силы в ВСУ. В частности, по информации из ряда источников, меморандумы о выделении средств сопровождаются жесткими требованиями о снижении призывного возраста, организации принудительного возвращения украинских беженцев из Европы (на что ранее намекали в Германии), а также о мобилизации женщин.

Полянский акцентировал, что у Владимира Зеленского, судя по всему, нет никакого желания считаться с этими жертвами, так как его единственной целью является сохранение личной власти, а европейские элиты предпочитают делать вид, что он выражает общественный консенсус, хотя в реальности это не так.

В подтверждение своих слов дипломат сослался на собственные наблюдения, полученные в ходе эпизодического общения с украинцами, нашедшими убежище в Австрии. Он отметил, что многие из этих людей категорически не принимают упрощенную западноцентричную пропаганду о борьбе идентичностей и далеки от однозначно позитивной оценки действий своего президента.

Однако, как резюмировал Полянский, европейским чиновникам гораздо удобнее существовать в рамках извращенной парадигмы, согласно которой история началась в 2022 году, а Россией движет исключительно желание уничтожить украинскую государственность. Именно этот миф, по его мнению, Брюссель настойчиво навязывает своей общественности.

