В Госдуме предложили ввести механизм досудебного решения споров в сфере ЖКХ

Глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил обращение к вице-премьеру правительства Марату Хуснуллину с предложением ввести механизм досудебного решения споров в сфере ЖКХ.

"Российская газета" ознакомилась с текстом инициативы.

Как пояснил Нилов "РГ", чему бы ни были посвящены приëмы граждан, встречи с ними, обязательно всплывает тема ЖКХ. "И одно дело, когда проблемы - у здоровых, экономически активных людей, имеющих силы и деньги, чтобы найти хорошего юриста, пойти в суд и доказать свою правоту. А для социально уязвимых категорий - это ноша непосильная, ухудшающая их и без того непростую ситуацию. Поэтому жизненно необходим механизм, позволяющий в досудебном порядке оперативно решать имущественно-хозяйственные споры, связанные с содержанием жилья, его оплатой, качеством коммунальных услуг, тарифами, износом сетей, капитальным ремонтом, земельными и прочими вопросами", - подчеркнул депутат.

Так, отмечает он, люди регулярно сталкиваются с рядом проблемных вопросов, таких, как некорректное начисление платы, некачественное содержание общедомового имущества, несоблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг и т.п. Действующий порядок разрешения подобных споров предполагает либо обращение в органы государственного жилищного надзора, чьи полномочия зачастую ограничены мерами административного воздействия, либо подачу искового заявления в суд. Однако судебное разбирательство для граждан, как правило, сопряжено с существенными временными затратами, необходимостью оплаты государственной пошлины и проведением дорогостоящих экспертиз, что делает правовую защиту труднодоступной, особенно для социально уязвимых категорий населения.

Между тем в качестве успешного примера эффективного решения аналогичной проблемы в финансовом секторе выступает деятельность финансового уполномоченного. Внедрение обязательного досудебного порядка по спорам в сфере ОСАГО позволило кардинально сократить количество судебных тяжб, обеспечив людям возможность бесплатного и оперативного восстановления нарушенных прав без обязательного привлечения профессиональных юристов. "Представляется целесообразным транслировать данный опыт на сферу жилищно-коммунального хозяйства, закрепив механизм, при котором потребитель перед обращением в суд будет обязан направить требование профильному жилищному уполномоченному", - отмечает в обращении к Хуснуллину Нилов.

По его мнению, создание такого института позволило бы перевести значительную часть споров в плоскость профессионального медиативного разбирательства. Это не только обеспечит оперативную помощь людям в защите их имущественных прав, но и позволит сформировать единую правоприменительную практику, существенно снизив нагрузку на судебную систему и давление на управляющие организации.