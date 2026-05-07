Глава польского МИД Радослав Сикорский действует не в интересах Польши и польского народа, а в интересах своей жены. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она назвала слова Сикорского об условиях для пролета в Россию премьер-министра Словакии Роберта Фицо "тотальным и бесповоротным саморазоблачением провокаторов-реваншистов, толкающих Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву".

Захарова отметила, что Сикорский действует не в интересах Польши и польского народа, а в интересах своей супруги Энн Эпплбаум, "ярой американской ультралибералки". Она подеркнула, что "Сикорские-Эпплбаум потом снимутся и уедут на свою родину, которой Польша не является. А полякам будет предложено снова разгребать европейские завалы".

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в Варшаве сейчас рассказывают об освобождении Берлина в 1945 году польскими войсками, не уточняя при этом, что поляки воевали в составе 1-го Белорусского фронта Красной Армии.

6 мая Сикорский заявил, что Польша готова пропустить Фицо, который 9 мая намерен посетить торжества в Москве по случаю Дня Победы, лишь, если Словаккия разблокирует помощь Украине.