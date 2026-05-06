Российский посол прокомментировал планы Лондона по совместному флоту

Посол России в Лондоне Андрей Келин раскритиковал планы властей Великобритании по созданию совместных ВМС стран Северной Европы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Келина, такие планы являются попыткой противостоять России в Балтийском регионе. При этом посол также заявил, что сейчас британский флот находится «не в лучшем состоянии», а подобные инициативы должны «повысить градус русофобской истерии в Европе».

«Некоторые говорят о возможном использовании этого формата для блокады Балтийского моря. Такие идеи бродят в странах Северной Европы с незапамятных времен, но никому не удавалось их реализовывать. Не получится и сейчас. Не хватит у Британии и ее союзников ресурсов для реализации столь амбициозных устремлений», — заявил Келин.

Посол добавил, что Россия будет учитывать подобные планы в своем военном планировании и даст на них решительный ответ.

«Со своей стороны продолжим внимательно следить за развитием событий. При этом вновь подчеркну: все враждебные авантюры Лондона неизменно учитываются в нашем военном планировании, никаких иллюзий здесь питать не стоит. Любые действия, подрывающие российские интересы, будут встречены самым решительным ответом», — написал он.

Ранее Великобритания предложила странам Евросоюза создать общий флот для противодействия «российским угрозам».