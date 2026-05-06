МИД РФ настоятельно призвал зарубежные страны эвакуировать из Киева дипломатов

Москва призывает зарубежные страны заблаговременно эвакуировать из Киева своих дипломатов на случай попыток Украины сорвать празднование 9 Мая в Москве. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат напомнила, что 4 мая 2026 года Министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление "в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник - День Победы в Великой Отечественной войне".

"МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/ руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы", - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что МИД РФ направил во все зарубежные дипмиссии призыв отнестись ответственно к заявлению МО РФ в связи с угрозами Киева.