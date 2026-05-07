Захарова дала один совет Украине

Министерство иностранных дел России рекомендует Украине крайне внимательно отнестись к заявлению МО РФ о последствиях срыва перемирия 9 Мая. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

"Мы рекомендуем крайне внимательно отнестись к заявлению министерства обороны от 4 мая о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Киева в случае его нарушения", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в случае нарушения перемирия Киев может подвергнуться массированному ракетному удару.

4 мая в Минобороны России сообщили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина Российская Федерация объявила 8 и 9 мая перемирие в честь празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Там отметили, что российские власти "рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру".

При этом в министерстве обратили внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в Ереване на саммите европейского политического сообщества. В нем содержатся угрозы нанесения удара по Москве 9 мая. В ведомстве подчеркнули, что в случае попытки украинской стороны сорвать празднование Дня Победы в российской столице по центру Киева "будет нанесен ответный, массированный ракетный удар".