Президент Украины Владимир Зеленский окончательно утратил право называться человеком, когда «отменил» в своей стране празднование Дня Победы. Об этом в беседе с ТАСС заявил советник главы республики Крым, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

Он подчеркнул, что День Победы является общим праздником «на все времена».

«Хочет этого Зеленский и его хозяева или нет, но это общий праздник народов, который когда-то именовался советским народом, в том числе и праздник украинцев. Этот человек превратился окончательно в то, что в русском языке называют «Иваном, не помнящим родства». Это полная утрата не только управления государством, но и морали, окончательной утратой себя», — сказал политик.

По его мнению, Зеленский, который «плюнул в историю, в подвиг предков и в праздник в ознаменование подвига, который состоялся в том числе и благодаря участию его деда в Великой Отечественной войне, уже не имеет права называться человеком».

4 мая в Минобороны России сообщили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина Российская Федерация объявила 8 и 9 мая перемирие в честь празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Там отметили, что российские власти «рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру».

При этом в министерстве обратили внимание на заявление Зеленского, сделанное сегодня в Ереване на саммите европейского политического сообщества. В нем содержатся угрозы нанесения удара по Москве 9 мая. В ведомстве подчеркнули, что в случае попытки украинской стороны сорвать празднование Дня Победы в российской столице по центру Киева «будет нанесен ответный, массированный ракетный удар».

Комментируя данное заявление Минобороны, Зеленский назвал празднование Дня Победы «какой-то годовщиной», подчеркнув, что «у нас праздников нет». 9 Мая на Украине прекратили праздновать при Зеленском. В стране официально 8 мая называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов и является государственным праздником.