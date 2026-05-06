Россия обратилась с требованием к ФРГ в связи с 9 мая

Посольство России в Берлине потребовало от властей Германии отменить запрет на демонстрацию российской и советской символики 8 и 9 мая. Об этом дипмиссия написала в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее власти Германии запретили использовать различную символику, связанную с Россией и СССР — флаги РФ, СССР и Белоруссии, георгиевские ленты, элементы исторической военной формы, а также исполнение советских военных песен и марей. Запрет действует на территории мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове 8 и 9 мая.

Как заявили дипломаты, Германия должна отменить этот запрет, а также признать преступления Третьего рейха геноцидом народов Советского Союза. Кроме того, в посольстве назвали эти ограничения «абсурдными и циничными».

«Запреты, вводимые Берлином под предлогом продолжающегося конфликта на Украине, поражают абсурдностью и цинизмом. На деле они направлены исключительно на ограничение права потомков советских воинов-освободителей, а также неравнодушных жителей и гостей германской столицы достойно отметить очередную годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне», — заявили дипломаты.

