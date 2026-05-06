Россия обратилась с требованием к ФРГ в связи с 9 мая

Посольство: Россия призвала ФРГ отменить запрет на демонстрацию символов Победы
Россия потребовала от Германии отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом. Об этом сообщили в российском посольстве в ФРГ.
«Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость», — приводит заявление диппредставительства РИА Новости.
В преддверии Дня Победы в Берлине планируют запретить демонстрацию любой российской и советской символики. Согласно информации газеты «Известия», ограничения будут действовать 8 и 9 мая.
В посольстве заявили, что действия властей Берлина «поражают абсурдностью и цинизмом».