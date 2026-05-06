Новый глава Дагестана отправил в отставку правительство региона

Администрация Дагестана: правительство отправлено в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Указ об этом уже подписан, следует из сообщения.

«Временное исполнение обязанностей Председателя Правительства Республики Дагестан возложено на Магомеда Рамазанова. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя Президента РФ в СКФО», — говорится в нем.

Правительству региону также поручено продолжить выполнение своих функций до сформирования нового состава.

4 мая президент России Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана после отставки Сергея Меликова. Ранее кандидатуру экс-председателя Верховного суда республики поддержали региональные власти и сам глава государства.

Сергей Меликов возглавлял регион с октября 2020 года, до этого работал сенатором от Дагестана и занимал пост первого заместителя директора Росгвардии. Президент подчеркнул, что новому руководителю предстоит решать задачи развития региона с учетом уже достигнутых результатов и ожиданий жителей.

Что известно о Щукине и какие задачи стоят перед регионом