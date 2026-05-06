В России ответили на обвинения Киева о срыве перемирия

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала провокацией обвинения главы министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги о якобы срыве Россией объявленного Киевом перемирия.

Ее слова приводит «Газета.Ru».

«Провокация. Обвинять нас в этом, это странно. Они, наверное, хотят себя оправдать, что если что-то будет применено... Как будто у них было перемирие. Рассказывать-то не надо», — обозначила Журова.

Парламентарий обратила внимание на то, что Киев не соблюдал никакого перемирия ввиду продолжающихся обстрелов российских городов. Журова также высказала опасения о возможных провокациях со стороны Украины 9 мая.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. После этого украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. Однако вскоре заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Позднее глава МИД Украины Сибига обвинил Россию в нарушении режима прекращения огня, заявив, что Вооруженные силы России якобы наносили удары на протяжении всей ночи и утром.