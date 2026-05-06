Владимир Зеленский не планировал никакое перемирие, а любые его слова об этом являются обманом. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Андрей Картаполов, чьи слова приводит Life.ru.

«То, что Зеленский негодяй и террорист, мы давно знаем, поэтому любые его заявления, болтовня о перемирии — это обман. А наша задача — делать то, что мы делали раньше, выполнять указания Верховного главнокомандующего, и за кровь наших граждан они ответят», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

После этого Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. Однако вскоре заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая.