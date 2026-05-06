Путин провел встречу с губернатором Тамбовской области

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Глава региона рассказал президенту о том, как обстоят дела на его территории в самых разных отраслях.

Первышов начал с работы в регионе с вернувшимися с СВО бойцами. Он подчеркнул, что власти принимают активное участие в дальнейшем трудоустройстве военнослужащих. Кроме того, губернатор лично проводит прием бойцов и членов их семей раз в месяц и в курсе повестки.

«Мы активно ведем работу в рамках программы "Герои Тамбовщины". Раз в месяц сам лично провожу приемы», - сказал глава региона.

По словам Первышова, упор в регионе сделан на сельское хозяйство. Местная продукция заинтересовала покупателей из Китая и арабских стран. Таким образом, Тамбовская область наладила международные торговые связи и осуществляет экспорт птицы. По производству муки регион вышел на второе место, отметил Первышов.

Путин напомнил губернатору, что в 2025 году регион отставал по темпам строительства жилья, однако Первышов заверил, что проблема решена и показатели на данный момент даже опережают график.

Первышов возглавил Тамбовскую область по итогам выборов в сентябре 2025 года . Он является выпускником программы «Время героев».