Западный мир ожесточен и желает видеть Россию на коленях, также, как это было в годы Великой Отечественной войны.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, чьи слова передает РИА Новости.

«Как и прежде, мир, западный мир ожесточен, желает видеть нас на коленях», — обозначила Москалькова, добавив, что «правда и справедливость остаются за Россией».

Возлагая цветы к монументу в Музее Победы на Поклонной горе, омбудсмен добавила, что сейчас Россия переосмысливает и понимает события прошлого через призму того, что происходит в реалиях сегодняшнего дня.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы пытаются навязать концепцию «мира посредством силы». Политик выразил мнение, что только «формирование у Европы животного страха может предотвратить бойню».