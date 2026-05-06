Президент Сербии Александр Вучич передал российскому послу в Белграде Александру Боцан-Харченко письмо с поздравлением российского лидера Владимира Путина с Днем Победы. Об этом Вучич рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я передал письмо для президента РФ Владимира Путина, которого поздравил с Днем Победы, одним из самых светлых праздников в истории человечества, с посланием, что 9 мая остается вечным символом непокорности и героизма наших народов», — написал сербский глава.

По словам Вучича, обязанность сербов — это «сохранить память о всех жертвах, которые отдали жизни за справедливость и правду, и что Сербия не допустит попыток ревизии истории».

Ранее Вучич пояснил, что отказывается поддерживать антироссийские санкции, так как если он сделает это, то предаст душу сербов.