В МИД РФ прокомментировали удары ВСУ по Джанкою

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Джанкою в Крыму актом терроризма.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Акт терроризма киевского режима, который <...> активизировался перед 9 мая», — поделилась Захарова.

6 мая депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал террором и бесчеловечным актом насилия против мирных жителей и гражданских объектов атаку Вооруженных сил Украины на Джанкой.

По его словам, в настоящее время власти Крыма предпринимают все меры для помощи семьям пострадавших граждан. Шеремет подчеркнул, что преступники, стоящие за атакой на Джанкой, понесут наказание за содеянное.

6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что город Джанкой подвергся атаке украинских беспилотников. Пятерых человек спасти не удалось.

Чиновник заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Удары по Крыму были нанесены несмотря на то, что 4 мая Минобороны России объявило о перемирии на фронте в честь Дня Победы.