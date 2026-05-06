«Наплевали на семьи»: Захарова осудила масштабные депортации в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США гордятся депортациями тысяч людей и не обращают внимания на их личные ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.
Осенью прошлого года стало известно, что администрация президента Дональда Трампа депортировала из США в Иран около сотни иранцев. The New York Times писала, что этот рейс стал одной из самых жестких мер Трампа: мигрантов начали депортировать даже в места с тяжелой ситуацией в области прав человека.
До этого США депортировали в Коста-Рику и Панаму группу иранцев, многие из которых приняли христианство и заявляли, что подвергались преследованиям на родине. Расширение кампании по депортации привело к судебным искам со стороны правозащитников, критикующих эти рейсы.
Представитель МИД добавила, что высылают и тех, кто давно живет, работает в США и создал в стране семью.
Трамп вступил в должность, пообещав крупнейшую в истории США массовую депортацию более десяти миллионов нелегальных мигрантов. В феврале 2026-го Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) сообщила, что в стране находятся около 1,6 миллиона нелегальных мигрантов, в отношении которых вынесены окончательные решения о депортации.