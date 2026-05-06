«Наплевали на семьи»: Захарова осудила масштабные депортации в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США гордятся депортациями тысяч людей и не обращают внимания на их личные ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Осенью прошлого года стало известно, что администрация президента Дональда Трампа депортировала из США в Иран около сотни иранцев. The New York Times писала, что этот рейс стал одной из самых жестких мер Трампа: мигрантов начали депортировать даже в места с тяжелой ситуацией в области прав человека.

До этого США депортировали в Коста-Рику и Панаму группу иранцев, многие из которых приняли христианство и заявляли, что подвергались преследованиям на родине. Расширение кампании по депортации привело к судебным искам со стороны правозащитников, критикующих эти рейсы.

«[США] этим фактом крайне гордятся: нанимают, фрахтуют самолеты, запихивают туда людей. <…> Это сотни [людей], переходящие в тысячи», - заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что высылают и тех, кто давно живет, работает в США и создал в стране семью.

«Их не волнует ничего: сколько человек сделал для США, насколько он хорош. <…> Наплевав абсолютно на то, сколько эти люди уже провели времени на территории США, что у них уже родились дети», - отметила Захарова.

Трамп вступил в должность, пообещав крупнейшую в истории США массовую депортацию более десяти миллионов нелегальных мигрантов. В феврале 2026-го Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) сообщила, что в стране находятся около 1,6 миллиона нелегальных мигрантов, в отношении которых вынесены окончательные решения о депортации.