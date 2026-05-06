Захарова поделилась подробностями собственной свадьбы в Нью-Йорке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik поделилась личными воспоминаниями о своей свадьбе. Торжественное событие состоялось в 2005 году на территории генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке. Дипломат, которая всегда тщательно скрывает подробности частной жизни, на этот раз сделала исключение и рассказала о том, как сочетались браком молодые сотрудники МИД за тысячи километров от родины. Об этом пишет РИА Новости.

Знакомство с будущим мужем произошло незадолго до того, как Захаровой предстояло уехать в длительную командировку в Соединённые Штаты. У неё уже были оформлены все документы, и она понимала, что не может подвести своё ведомство и коллектив, отказываясь от ответственного задания. Личные отношения пришлось временно отложить, и Захарова улетела за океан, где приступила к работе.

Спустя несколько месяцев работы в Нью-Йорке её будущий супруг приехал в США, чтобы официально оформить брак. Молодожёны направились в российское консульство, где и состоялась церемония бракосочетания. В отличие от пышных дворцов бракосочетания, это мероприятие было скромным и камерным.

«В консульстве на территории РФ вице-консул нас расписал. В кабинете нас было четверо: вице-консул, мы вдвоём и портрет Путина», — подчеркнула Захарова. Таким образом, вместо традиционного свадебного торжества с гостями и банкетом церемония прошла в рабочем кабинете вице-консула.

Этот откровенный рассказ вызвал большой интерес публики, поскольку Захарова обычно не распространяется о своей семье. Её пример показывает, как сотрудники дипломатической службы часто подчиняют личную жизнь профессиональному долгу. Скромная свадьба в консульстве, без фаты, без гостей и шампанского, стала для неё, тем не менее, тем важным шагом, который она вспоминает с теплотой спустя много лет.