Россия ответила на разговоры о переговорах с Японией

В МИД России заявили, что Москва пока не получала от Японии официальных обращений по поводу возможной встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что в случае поступления такого запроса он будет рассмотрен. При этом обсуждать возможную повестку будущих переговоров сейчас преждевременно.

Ранее японский сенатор Мунэо Судзуки после визита в Москву сообщил, что российская сторона заняла «конструктивную позицию» по вопросу восстановления контактов между дипломатическими ведомствами двух стран.

По словам политика, замглавы МИД России Андрей Руденко допустил возможность встречи главы МИД Японии Тосимицу Мотэги и Сергея Лаврова на полях июльского совещания министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле.

Захарова подчеркнула, что полноценный диалог между Москвой и Токио станет возможен только после того, как японские власти изменят нынешний курс в отношении России и подтвердят это конкретными действиями.

Она добавила, что именно такая позиция была доведена до Мунэо Судзуки во время его встречи с Андреем Руденко.

Во время визита в Москву японский парламентарий также провел переговоры с первым заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеславом Никоновым и главой международного комитета Совета Федерации Григорием Карасиным.